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11:28, 24 мая 2021 года В 2020 году на работе погибли 8 орловцев В позапрошлом году на производстве умерли 7 человек.





Цифры по рабочему травматизму приводит областная федерация профсоюзов. В 2020-м на работе травмировались 143 человека – произошло на 29 несчастных случаев меньше, чем в 2019-м. Тяжелые повреждения получили 23 человека (+2) и 8 – скончались (-1).



Отмечено, что в организациях, где созданы первичные профсоюзы, погиб 1 работник. Еще пятеро получили тяжелые травмы.



Несмотря на то, что статистически в регионе снижается производственный травматизм, анализ причин несчастных случаев говорит о многолетней неудовлетворительной организации работ со стороны начальства.





Артём Ежаков



