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11:28, 24 мая 2021 года Семинар руководителей региональных отделений Российского военно-исторического общества на Орловщине На площадке базы отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС состоялось открытие первого семинара Российского военно-исторического общества для руководителей региональных отделений. Участниками стали представители пятидесяти представительств РВИО нашей страны.





Председатели и исполнительные директора региональных отделений представили лучшие практики по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию, поделились опытом реализации различных проектов, в том числе, международных.



В рамках семинара Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко и исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк рассказали о деятельности Российского военно-исторического общества, обозначили приоритетные направления работы и актуальные задачи, стоящие перед региональными отделениями в текущем и последующих годах.



- Российское военно-историческое общество, воссозданное Указом Президента Российской федерации в декабре 2012 года, видит свои основные цели и задачи прежде всего в противодействии попыткам фальсификации истории нашего Отечества, сбережении памяти о героических подвигах наших предков, воспитании молодежи на основе ценностей и патриотизма, гражданственности и уважительного отношения ко всем страницам национальной истории. Вне всякого сомнения, российские военно-исторические общества должны выступать и в большинстве своем выступают регуляторами сохранения военно-исторической памяти в своем регионе, - отметил Ростислав Мединский.



Мероприятие посетил и Губернатор Орловской области Андрей Клычков.



- Позволю себе процитировать слова нашего Президента: «Великое поколение, к сожалению, уходит, тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма. Наша сегодняшняя задача, не оставить без ответа все эти провокационные попытки, а самое главное – сохранить память, и каждый день делать всё больше и больше для того, чтобы уже наши дети не забывали об итогах той страшной войны. Абсолютно убежден, что это хорошее начинание позволит перенять лучший опыт и лучшие практики для того чтобы мы могли реализовать их на территории нашей области, - сказал Андрей Клычков.



Губернатор от себя лично и от жителей региона поблагодарил руководство РВИО за проведение первого семинара Российского Военно-исторического общества на Орловщине.





Фото Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





Орловское Информбюро



