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11:46, 24 мая 2021 года Накануне ни один орловец не скончался от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 48 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 322).



На лечении – 1 171 человек. Накануне выписано 72 орловца (всего – 33 506). От последствий болезни скончалось 645 жителей региона (летальных исходов накануне не зафиксировано).



Суточная заболеваемость в России – 8 406 (всего – 5 009 911), число выздоровевших – 6 450 (всего – 4 624 212). Общее число летальных исходов – 118 801 (+ 319 случаев за сутки). На лечении – 266 898 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



