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11:31, 24 мая 2021 года В вузах России будут изучать искусственный интеллект Стало известно, что Минобрнауки будет актуализировать образовательные программы высшего образования.



Образовательные программы высшего образования актуализируют, дополнив их разделом по изучению искусственного интеллекта. Это коснётся специальностей и направлений подготовки, связанных с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Внести изменения Министерство науки и высшего образования намерено к 1 сентября 2021 года.



Глава ведомства Валерий Фальков уточнил, что более 5 тысяч образовательных программ по всем специальностям и направлениям подготовки дополнятся разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности. Он добавил, что в этом году среди абитуриентов ожидается высокий спрос на инженерные, медицинские, педагогические и гуманитарные направления, а также IT-специальности. На них ежегодно выделяется все больше бюджетных мест. В частности, на 2022/2023 учебный год выделено более 90 тысяч бюджетных мест по специальностям: информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, математика и механика, компьютерные и информационные науки.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ежегодно в период начала приёмной кампании обсуждаются приоритетные направления для поступления выпускников школ. Уже на сегодняшний момент в Минобрнауки назвали специальности, которые пользуются наибольшей популярностью в регионах. Абитуриенты 2021 чаще всего выбирают педагогику, инженерно-технологические специальности, медицину, а также направления аграрного и сельскохозяйственного профиля.





Орловское Информбюро



