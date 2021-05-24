В вузах России будут изучать искусственный интеллект

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11:31, 24 мая 2021 года
В вузах России будут изучать искусственный интеллектСтало известно, что Минобрнауки будет актуализировать образовательные программы высшего образования.
Образовательные программы высшего образования актуализируют, дополнив их разделом по изучению искусственного интеллекта. Это коснётся специальностей и направлений подготовки, связанных с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Внести изменения Министерство науки и высшего образования намерено к 1 сентября 2021 года.
Глава ведомства Валерий Фальков уточнил, что более 5 тысяч образовательных программ по всем специальностям и направлениям подготовки дополнятся разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности. Он добавил, что в этом году среди абитуриентов ожидается высокий спрос на инженерные, медицинские, педагогические и гуманитарные направления, а также IT-специальности. На них ежегодно выделяется все больше бюджетных мест. В частности, на 2022/2023 учебный год выделено более 90 тысяч бюджетных мест по специальностям: информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, математика и механика, компьютерные и информационные науки.
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ежегодно в период начала приёмной кампании обсуждаются приоритетные направления для поступления выпускников школ. Уже на сегодняшний момент в Минобрнауки назвали специальности, которые пользуются наибольшей популярностью в регионах. Абитуриенты 2021 чаще всего выбирают педагогику, инженерно-технологические специальности, медицину, а также направления аграрного и сельскохозяйственного профиля.
Орловское Информбюро