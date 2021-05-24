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12:16, 24 мая 2021 года Продление туристического кэшбэка По итогам пробной программы «туристического кэшбэка», впервые апробированной в России летом 2020 года, Правительство Российской Федерации решило продолжить данную практику, поскольку она продемонстрировала положительные результаты и смогла привлечь россиян к путешествиям внутри страны, особенно в условиях осложненной эпидемиологической обстановки.



В рамках Постановления Правительства РФ от 13.03.2021 года № 360 и Распоряжения Правительства РФ от 13.03.2021 года № 590-р программа «туристического кэшбэка» продлевается, что дает возможность получить назад 20 % от уплаченной суммы (но не более 20 тыс. рублей) при путешествии по России при оплате картой национальной платежной системы «Мир». При этом оплату необходимо произвести до 15 июня текущего года, а распространяется она на поездки до 30 июня 2021 года, продолжительность которых составляет не менее двух ночей.



По мнению эксперта кафедры истории и государственно-правовых дисциплин Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Холодова Владимира, правительственная программа «туристического кэшбэка» является действенной мерой стимулирования внутрироссийского туризма.





Орловское Информбюро



