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12:19, 24 мая 2021 года Орловцы могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС Уже седьмой год высокотехнологичная медицинская помощь гражданам России оказывается бесплатно, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования. На нее имеют право те, у кого есть полис ОМС. Насколько она доступна, и что нужно сделать, чтобы ее получить, корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





Насколько доступно в нашей области получение бесплатной высокотехнологичной помощи? - Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования с 2014 года и предполагает применение новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью. Перечень видов ВМП является приложением к ежегодно утверждаемой Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и включает два раздела: в первый входят виды ВМП, включенные в базовую программу ОМС, во второй – виды, которые не включены в базовую программу ОМС. Подробно с Перечнем ВМП, оказываемой бесплатно в 2021 году, можно ознакомиться в составе региональной Программы государственных гарантий, размещенной на официальном сайте ТФОМС Орловской области в разделе «Нормативные правовые акты». Бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь может быть оказана при лечении почти всех видов заболеваний застрахованным гражданам, нуждающимся в ее получении по медицинским показаниям. Медицинские показания определяет лечащий врач, выявивший заболевание, и подтверждает врачебная комиссия медицинской организации путем оформления протокола и внесения соответствующей информации в медицинскую документацию пациента. Если врач сочтет, что ВМП необходима, что делать пациенту, чтобы получить ее?

- В случае если гражданину показано оказание ВМП из перечня видов, включенных в базовую программу ОМС (первый раздел), лечащий врач оформляет пациенту направление на госпитализацию для оказания ВМП в медицинскую организацию, участвующую в реализации программы ОМС. К направлению прилагается выписка из медицинской документации, которая содержит диагноз, сведения о состоянии здоровья пациента и результаты всех видов исследований. С указанными документами пациент обращается в медицинскую организацию, оказывающую ВМП. Если пациенту необходимо оказание ВМП из перечня видов, не включенных в базовую программу ОМС (второй раздел), то документы пациента предварительно направляются в управление здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области, комиссия которого в течение 10 рабочих дней принимает решение о подтверждении наличия медицинских показаний для направления пациента на ВМП и обеспечивает оформление соответствующего талона с применением специализированной информационной системы. Расскажите подробнее о ВМП по полису ОМС. - На территории Орловской области участие в оказании ВМП принимают 4 бюджетных учреждения здравоохранения Орловской области: «Орловская областная клиническая больница»; «НКМЦ имени З. И. Круглой»; «Орловский онкологический диспансер» и «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко». Наиболее востребованными профилями оказания ВМП жителями Орловской области являются: «сердечно-сосудистая хирургия» в части стентирования коронарных артерий (более 60% от общего объема ВМП), «травматология и ортопедия» в части эндопротезирования суставов (около 10 %), а также оказание медицинской помощи недоношенным детям по профилю «неонатология» в части выхаживания недоношенных. Ежегодно перечень методов ВМП, оплачиваемых за счет средств ОМС, увеличивается. Так, с 2021 года данный перечень расширен по профилю «дерматология» на методы, применяемые при лечении тяжелых форм атопического дерматита и псориаза, по профилю «оториноларингология» методы лечения расширены на хирургическое лечение доброкачественных новообразований лор-органов, а также по профилю «педиатрия» включено лечение детей, больных тяжелыми формами диабета. Могут ли граждане получить ВМП в другом регионе, и в каких случаях? - Да, могут - как в федеральных медицинских организациях, так и в других медицинских организациях, работающих в сфере ОМС. Порядок направления застрахованных лиц в федеральные медицинские организации утвержден приказом Минздрава России от 23.12.2020 № 1363н. Согласно этому порядку медицинскую помощь в федеральных медицинских организациях можно получить не только по направлению лечащего врача, но и самостоятельно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования. Обращаем внимание, что при самостоятельном обращении решение о госпитализации или об отказе в госпитализации принимает федеральная медицинская организация с учетом медицинских показаний для оказания медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, а именно: нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого лечения; необходимость применения методов лечения, не выполняемых в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования; высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания и др. Направление застрахованных лиц в другие медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляется по направлению лечащего врача в соответствии с приказами Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» и от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».





Елена Литинская



