Под Орлом водитель «Лады» попал в больницу после двойного столкновения

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12:21, 24 мая 2021 года
Под Орлом водитель «Лады» попал в больницу после двойного столкновенияДТП произошло 22 мая около 8 утра.
В районе дома №105 по улице Раздольной 54-летний автолюбитель на ВАЗ-2112 столкнулся с попутным УАЗ «Патриот». От удара «двенашка» наехала на бетонный блок, её водителя пришлось госпитализировать.
Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков