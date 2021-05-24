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12:21, 24 мая 2021 года Под Орлом водитель «Лады» попал в больницу после двойного столкновения ДТП произошло 22 мая около 8 утра.





В районе дома №105 по улице Раздольной 54-летний автолюбитель на ВАЗ-2112 столкнулся с попутным УАЗ «Патриот». От удара «двенашка» наехала на бетонный блок, её водителя пришлось госпитализировать.



Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



