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12:35, 24 мая 2021 года АПК «Русь» инвестировал в Орловщину более 200 млн рублей Предприятие строит в Знаменском районе молочно-товарную ферму на 1 199 фуражных голов крупного рогатого скота.





В данный момент АПК «Русь» возводит вспомогательную инфраструктуру для фермы и ведет культуртехнические мероприятия для ввода земель в севооборот. Для работы предприятие купит сельхозтехнику и средства малой механизации на сумму в более чем 70 млн рублей, – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



