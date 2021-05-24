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12:46, 24 мая 2021 года Детские оздоровительные учреждения Орловской области проходят проверку перед началом летнего сезона В этом году появились новые требования к пребыванию детей и персонала. Как будет организован летний отдых, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





В детском оздоровительном лагере «Ветерок» готовятся к началу летнего сезона. Обработка от клещей завершена, осталось пройти приемку Роспотребнадзора и исправить ошибку по пожарной безопасности - в каждой комнате должен появиться ситуационно-эвакуационный план. Санитайзеры - расставлены, рециркуляторы для обработки воздуха - есть, и это лишь часть новых условий. Оксана Сагина, директор детского оздоровительного лагеря «Ветерок»: «Детки должны к нам прибыть с тестами на отсутствие ковид, сопровождающие так же должны быть с этими тестами». Посещения и передачи - под запретом. Такое решение поможет избежать заноса коронавируса. Большинство сотрудников лагеря прошли вакцинацию. Тех, у кого антитела выработались после болезни, ждет еженедельное тестирование. Еще одно жесткое правило, которое требует обязательного выполнения, - наполняемость комнат. Жить ребята будут по двое. Кстати, в помещении дети будут находиться меньше - таково еще одно условие. Это не сложно. Площадок для занятий спортом на свежем воздухе достаточно. Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «В прошлом году было подготовлено несколько еще дополнительных площадок. Одна из них - футбольное поле с искусственным покрытием. Это совместный проект Российского футбольного союза и нашего региона. Так же заканчивается подготовка пляжного стадиона». Оксана Сагина, директор детского оздоровительного лагеря «Ветерок»: «Будем проводить мероприятия на свежем воздухе и поотрядно. Идеи есть, идеи интересные, но все равно будем скучать по массовым мероприятиям, потому что это все трогательно и весело». В этом году в каждом из девяти оздоровительных лагерей региона и санатория пройдут запланированные смены. Отдохнут за городом 7,5 тысяч юных орловцев. В семейный бюджет вернется 50% от стоимости путевки. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Эта компенсация, которая определена президентом РФ, касается абсолютно всех семей, которые планируют отдых своих детей в период летней оздоровительной компании 2021 года. Не зависимо от того, когда была приобретена путевка в январе, феврале, мае 2021 года, каждый родитель получит 50% кэшбэк, но не более 20 тысяч рублей». Будут компенсированы затраты и на льготные путевки.





Анна Вайсергисер



