«Орловская Нива» отправила в тверскую больницу бройлеров с сальмонеллой

Еще в трех пробах выявлены остатки лекарства.

Испорченная продукция была выявлена областным Россельхознадзором с помощью системы раннего оповещения «Сирано». По результатам взятых проб выяснилось, что АО «АПК Орловская Нива» направило в Брянскую областную психиатрическую больницу №1, Ливенский центр соцобслуживания населения и Новосильский комплексный центр соцобслуживания тушки цыплят-бройлеров с остатками кокцидиостатиков (противопаразитарных лекарств). В Тверскую городскую клиническую больницу №6 предприятие отправило продукцию с сальмонеллой.

Решением суда «Орловская Нива» была оштрафована на 350 тысяч рублей. В минувшем феврале предприятие уже штрафовали на аналогичную сумму за выпуск товара, не отвечающего ветеринарно-санитарным нормам, – сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.