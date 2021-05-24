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13:09, 24 мая 2021 года Уровень инфляции в Орловской области сократился В апреле 2020 по сравнению с мартом этот показатель уменьшился на 0,5% и составил 5,8%. В сфере услуг он остался на прежнем уровне в 3,2%, на рынке непродовольственной продукции – поднялся до 6,2%.





Центробанк считает, что инфляцию удалось снизить из-за цитрусовых, гречки, риса и сахара – в пандемию цены на них выросли, но в этом году ситуацию удалось стабилизировать. Аналогичная ситуация – с крупами.



Рост стоимости непродовольственных товаров связывают с возобновлением турпоездок внутри страны и более активное использование личного автотранспорта, что повлекло корректировку стоимости горючего, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



