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13:09, 24 мая 2021 года

Уровень инфляции в Орловской области сократился

В апреле 2020 по сравнению с мартом этот показатель уменьшился на 0,5% и составил 5,8%. В сфере услуг он остался на прежнем уровне в 3,2%, на рынке непродовольственной продукции – поднялся до 6,2%.


Центробанк считает, что инфляцию удалось снизить из-за цитрусовых, гречки, риса и сахара – в пандемию цены на них выросли, но в этом году ситуацию удалось стабилизировать. Аналогичная ситуация – с крупами.

Рост стоимости непродовольственных товаров связывают с возобновлением турпоездок внутри страны и более активное использование личного автотранспорта, что повлекло корректировку стоимости горючего, – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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