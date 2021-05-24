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13:32, 24 мая 2021 года

На аэродроме Пугачёвка проходит чемпионат ЦФО по планёрному спорту

Это уже второй турнир в Орле для легкокрылых машин после долгого перерыва. Для участия в чемпионате ЦФО собрались 10 спортсменов.


На соревнования отвели две недели, но полеты проходят не ежедневно – мешает погода.
 
Планёры – безмоторные летательные аппараты. Энергию они берут от облаков. А помогают оказаться в небе им специальные самолеты. Сейчас в аэроклубе работают два аппарата Вилга-35. До конца сезона на помощь им придет самолет поменьше - Динамик-ВТ9. Аппарат - уникальный, в России для транспортировки планёров он пока не используется. Наш регион станет первым. 
 
Роман Мещерский, руководитель Орловского аэроклуба ДОСААФ России: «Ситуация в аэроклубе достаточно сложная, но сейчас она выравнивается. Мы нашли деньги, восстановили самолет. Сейчас подаем документы на свидетельство летной годности и в этом сезоне запустим в работу».
 
Не все участники соревнований приехали в Орел за медалями. Часть спортсменов, как, например, Римма Габдуллина, летают в удовольствие, называя себя «пилотами выходного дня». Влюбил в небо спортсменку отец – военный летчик. Римма поднимается в небо с 15 лет. 
 
Римма Габдуллина, участница чемпионата ЦФО по планёрному спорту (г.Москва): «Мне очень нравится летать в Пугачёвке, это один из лучших аэродромов страны. Я много где была. Здесь нет ограничений по воздушному пространству, нет ограничений по высоте, как на других аэродромах. Это дает возможность хорошо и красиво летать».
 
Иван Эрдлей в планёрном спорте почти три года. Спортсмен рассказывает, что желание летать появилось давно, но не было возможности. Как только она появилась - мужчина сразу поднялся в небо. За то время, что Иван находится в полете, научился выполнять несколько дел сразу. 
 
Иван Эрдлей, участник чемпионата ЦФО по планёрному спорту (Московская область): «Мы в основном находимся на земле, и когда ты в полете, приходится обрабатывать огромный массив информации, вместе с тем контролировать свое состояние и состояние летательного аппарата».
 
Аэродром в Пугачёвке привлекает внимание планеристов со всей страны. И среди орловцев есть люди, беззаветно влюбленные в небо. Среди них 16-летняя Диана Маркина. В будущем девушка мечтает стать военным летчиком.
 
Диана Маркина, планеристка: «Папа мне все это привил, он тоже хотел поступать, у него не получилось. Он с детства меня готовил. Он же и предложил заниматься в аэроклубе».
 
Чемпионат ЦФО завершится 28 мая. В августе аэродром Пугачёвка примет чемпионат России по планёрному спорту в смешанном классе. 



Анастасия Дорохова
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