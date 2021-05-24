Окончен школьный роман…

Для орловских выпускников прозвучал последний школьный звонок. Корреспондент ГТРК «Орел» побывала сразу на двух праздниках.

Школьный платья коричневого цвета и белые фартуки - уже в прошлом, но каждый год именно в такой форме на последний звонок приходят выпускницы. Многим девчонкам форма досталась от мам.

В школе № 11 в необычной форме пришли и родители выпускников - в футболках с портретами своих детей. Так они решили поддержать ребят.

У классного руководителя 11 «А» в этом году особый выпуск - в ее классе учится и ее сын.

Анна Кириллова, классный руководитель 11 «А» класса школы №11 г. Орла: «Когда этим детям было полтора года, они встретились в детском саду № 45, и вот уже 16 лет эти дети вместе. И очень трудно было совмещать позицию любящей мамы и строгого классного руководителя».

Уроки, перемены, совместные поездки, соревнования, конкурсы - за 11 лет школа не только многому научила, но стала для них настоящей семьей.

На празднике, посвященном последнему школьному звонку, прозвучали слова благодарности в адрес всех без исключения наставников. Благодарили и нынешних педагогов, и тех, кто 11 лет назад учил читать, писать и считать. Для своего заключительного школьного концерта ребята подготовили стихи о них и для них, а также песни и танцы.

Поздравить выпускников пришли и представители власти. Они вручили подарки и грамоты медалистам и победителям олимпиад и творческих конкурсов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Сегодня напутствие одно - сдать хорошо ЕГЭ и поступить в те вузы, которые они наметили для себя. Мы желаем, чтобы у них все было хорошо, и сбылись те планы, которые они перед собой поставили».

В этом году последний звонок звучит для почти 10 тысяч выпускников Орловской области. 3 188 из них закончили 11 классов.