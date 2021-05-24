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15:38, 24 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В детские лагеря возвращается жизнь. Через несколько дней откроется первая смена, но по новым правилам.
- Предупредить легче, чем тушить. Итоги пожароопасной весны подвели сегодня в правительстве региона.
- Конец урокам! В Орле звучат последние звонки. Праздники проходят в камерной, почти семейной обстановке.
- Внимание, большегрузы! Мы побывали в рейде с ГИБДД.
- Лучшие идеи - будут реализованы. Их вырабатывали на шести площадках форума.
- Спортивная высота. В Орловское небо поднялись планёры со всего ЦФО.
Вести-Орёл