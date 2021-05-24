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15:50, 24 мая 2021 года

На Орловщине в зоне внимания ГИБДД – большегрузные автомобили

Профилактические мероприятия проводятся в рамках недели безопасности.


В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции, в рамках шестой глобальной недели безопасности, проводят профилактические мероприятия, в ходе которых выявляют нарушения ПДД, которые допускают водители большегрузов.
 
Проверяют не только документы, но и показания тахографа, а также наличие всех инструментов. Но главное, на что обращают внимание инспекторы, - состояние водителя. Усталость за рулем может привести к ДТП.
 
К этому рейду также подключились волонтеры, которые раздают водителям памятки. На них не только напоминание о правилах дорожного движения, но и статистика аварий, совершенных по вине водителей грузовых машин. 
 
Сюзанна Гулинян, волонтёр: «Волонтеры напоминают водителям большегрузов о том, что нужно соблюдать режим сна, подстраиваться под погоду».
 
Также в ближайшее время инспекторы начнут проводить рейды, где будут смотреть на перегруженность фур, особое внимание уделят изменениям конструкции автомобиля. 
 
С начала этого года в Орловской области по вине водителей большегрузов произошло 13 ДТП, 6 человек погибло, 11 получили травмы.



Всеволод Трифонов
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