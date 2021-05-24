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15:59, 24 мая 2021 года В Орле установили мемориальную доску активисту ЖКХ Сегодня увековечили память Рафаила Исламгазина.





Табличку установили на доме №17 по ул. Приборостроительной – там известный в городе активист и общественник в сфере ЖКХ прожил последние 22 года своей жизни. Присутствующий на церемонии зампред облсовета Михаил Вдовин рассказал, что именно Рафаил Исламгазин помог Орлу, когда «рушилась система ЖКХ», – разработал типовой договор с УК, защищающий жителей, и всегда выступал посредником между властью, управляющими компаниями и горожанами. За 34 года активист сумел отстроить систему жилищно-коммунального хозяйства и фактически заложил систему органов территориального общественного самоуправления в областной столице, – сообщает сайт мэрии.

Михаил Вдовин, зампред Орловского областного совета: «Да, иногда его ругали и первые, и вторые, и третьи, но он терпеливо шёл по своему пути. Он был романтиком системы ЖКХ и верил, что настанут времена, когда противоречия между УК и жителями сведутся к минимуму», — заметил заместитель председателя Орловского областного Совета». В 2010 году Рафаил Исламгазин создал первую в Черноземье Народную школу жилищного просвещения, которая и сейчас готовит ЖКХ-активистов.



Памятную табличку в честь известного общественника установили в день его смерти – 24 мая. Он ушел из жизни в прошлом году.



Фото пресс-службы городского совета





Артём Ежаков



