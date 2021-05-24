В бюджет Орла взыскали свыше 4 миллионов рублей дебиторской задолженности

Комитет горсовета по муниципальной собственности и землепользованию проверил работу мэрии по возвращению неналоговых доходов.

Соответствующее поручение администрация областной столицы получила в декабре 2020 года. С тех пор в бюджет Орла было взыскано более 4 миллионов рублей по 18 договорам. Также суд вынес вердикты по другим 22 соглашениям на общую сумму в 12,5 миллионов рублей и готовится рассмотреть еще 10 исков о возвращении в казну муниципалитета в общей сложности 12,4 миллиона.



Депутаты порекомендовали мэрии комплексные предложения по усилению претензионной работы. Повторно вопрос взыскания дебиторской задолженности в пользу Орла будет обсуждаться в III квартале, – сообщает сайт горсовета.