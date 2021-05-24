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16:57, 24 мая 2021 года Фестиваль «Кружевная сказка» прошел в усадьбе Шеншиных В минувшую субботу в Мценском районе прошел первый межрегиональный фестиваль кружева. Для его проведения выбрали усадебный парк Шеншиных. Сейчас там идет первый этап реконструкции. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич была на празднике.





Уникальный усадебный комплекс Шеншиных, где неоднократно бывали Фет и Тургенев, сохранился в первозданном виде с XVIII века. В главном доме располагается школа (сейчас там идет ремонт). Огромная работа уже сделана и по восстановлению прекрасного парка. Игорь Усов, глава администрации Подмокринского сельского поселения: «Мы уложили дорожку брусчаткой 750 метров, уложили брусчатку вокруг пруда, пруд был очень сильно заросший, его расчистили, наполнили водой, запустили рыбу, установили ротонду. Здесь все было в запустении - сплошные заросли». Первым большим праздником в обновленном парке стал фестиваль «Кружевная сказка». Юные и взрослые мастерицы из Орла и Мценска привезли свои уникальные по красоте, воздушности и сложности работы. Можно было посмотреть и готовые изделия, и то, как ловко рукодельницы управляются с коклюшками. Ученицы мценской школы кружевниц устроили дефиле, где в модном показе продемонстрировали то, чему научились. Многие из этих работ становились лауреатами и дипломантами российских конкурсов. Мценское кружево, одно из самых древних в России. Промысел известен с конца 17 века. Анна Шалыгина, народный мастер России: «С 18 века здесь начали выплетать и европейское кружево, сюда были приглашены две преподавательницы - бельгийские мастерицы, они обучили девочек «европейскому манеру», и за короткий срок под Мценском начала работать мануфактура на 1200 мастериц». Рукодельниц, которые увлекаются традиционным русским промыслом, и сегодня здесь немало. Есть те, для кого это просто хобби, на результаты которого смотришь с восхищением. А есть и известные в стране мастера, которые с удовольствием приняли участие в фестивале и продемонстрировали свои шедевры. Кто-то не мог оторваться от этой красоты, а кто-то оправился на открытие скульптуры единорога - геральдического символа рода Шеншиных. Теперь он в натуральную величину будет красоваться на одной из аллей парка. Екатерина Ерохина, первый заместитель главы администрации Мценского района: «Это символ непобедимости, символ честолюбия, благоразумия, именно по этой причине был выбран визитной карточкой парка усадьбы Шеншиных сказочный единорог». Сдана только первая часть парковой зоны. Здесь появятся еще многочисленные выставочные павильоны, кафе, скамейки, дорожки, второй пруд. Это место станет не только зоной для прогулок и праздников, но и значимым туристическим объектом. И любой летний или зимний день, проведенный в таком красивом и историческом месте, станет запоминающимся событием.





Эва Стасюлевич



