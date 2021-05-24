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17:05, 24 мая 2021 года В орловских лесах начали ловить нарушителей Наземными патрулями выявлено 16 административных проступков. Общая сумма штрафов составила 31 тысячу рублей.





Пожары в лесах Орловской области не фиксировались. Работу по профилактике и ликвидации возгораний продолжают четыре пожарно-химических станций первого типа и семь руководителей тушения лесных пожаров. Силами спасателей патрулируется 7 370 км территории по 92 маршрутам, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



