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17:24, 24 мая 2021 года В Орле состоялся Орловский областной форум КПРФ «Новый формат. Новые решения» В ходе форума были определены вектор и точки развития региона и предложены пути решения актуальных проблем, которые волнуют жителей области.





22 мая в Орле состоялся Орловский областной форум КПРФ «Новый формат. Новые решения». В нем приняли участие глава региона Андрей Клычков, сенатор Российской Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников, депутат Государственной Думы Алексей Куринный, депутаты Орловского областного Совета и местного самоуправления, активисты КПРФ и сторонники партии, представители общественных организаций и союзных политический партий и движений. Работа на форуме велась по шести направлениям: «Сельское хозяйство», «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная политика», «Молодёжная политика», «Экономика и предпринимательство». Алексей Куринный, депутат Государственной Думы, член комитета по охране здоровья: «То, что касается здравоохранения, это, безусловно, государственная система здравоохранения, то есть возвращения полного государственного контроля, это единые условия при выплате заработной платы, при формирование базовых окладов, бесплатное лекарственное обеспечения для всего населения, для всех, кто нуждается в лекарствах на территории РФ». Говорили о необходимости создания хосписа на территории региона, о том, что подходы к образованию и науке нужно менять, и о самом важном для Орловщины - сохранении и возрождении села. Виктор Макаров, участник областного Форума КПРФ (блок «Сельское хозяйство и развитие АПК»): «В первую очередь развить село, возродить и поднять инфраструктуру, и, конечно, это забота о каждом человеке. Наша задача состоит в том, чтобы возродить народные предприятия, массу мелких и средних хозяйств, а также крупные предприятия - все они достойны жить и развиваться на Орловской земле». На орловской партийной площадке разработали и представили уникальную сквозную программу. Касается она всех вертикалей власти - от муниципальной до Государственной Думы. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Рассматривались те предложения, которые необходимо выносить как на федеральный, так и на региональный уровень. Мы договорились о том, что эксперты проработают поступившие предложения, и я считаю возможным и крайне важным, чтобы эти предложения были обсуждены на уровне областного правительства для их доработки и возможности их реализации». Эксперты форума, среди которых представители общественных организаций, бизнеса, профессионального сообщества и молодежь, в ходе диалога совместно проанализировали все предложения, определили вектор социально-экономического развития региона. Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Очень важно для областной партийной организации синхронизировать стратегии, которые мы сегодня вырабатываем на форуме, со стратегиями правительства Орловской области, вырабатываемые нашим губернатором Андреем Евгеньевичем Клычковым. Это сегодня важно, и мы договорились, что будем взаимодействовать с правительством». По итогам областного форума КПРФ единогласно приняли резолюцию - последовательно отстаивать и реализовывать принятые решения.





Анна Вайсергисер



