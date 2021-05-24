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Главная » Новости

17:44, 24 мая 2021 года

В Орле за коррупцию будут судить жителя Новосибирской области

Ему инкриминируют мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп.


Следствие полагает, что в августе 2019-го мужчина передал начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 5 тысяч рублей в обмен на оформление и выдачу лицензии на покупку одной единицы огнестрельного оружия без его фактического присутствия, а в октябре того же года заплатил директору некоммерческой организации 10 тысяч рублей за выдачу фиктивного свидетельства о прохождении его родственником и знакомой обучения по программе безопасного использования оружия.
 
Сейчас уголовное дело вместе с обвинением передано в суд, – сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.



Артём Ежаков
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