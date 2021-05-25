Знаменитая орловская Искра сегодня отмечает 95-летний юбилей

Искра Алексеевна Сидоренко - одна из лучших председателей уличкомов в Железнодорожном районе Орла.

Сегодня, 24 мая, 95-летие отмечает Почётный железнодорожник, ветеран трудового фронта, общественная активистка, одна из лучших председателей уличных комитетов Железнодорожного района города Орла Искра Алексеевна Сидоренко.

Свой трудовой путь Искра Алексеевна начала в 1943 году, спустя две недели после освобождения Орла. Работала в депо, а вечером училась в железнодорожном техникуме на электромонтёра. Искра Алексеевна участвовала в восстановлении электростанций и железнодорожных объектов, после завершения обучения трудилась дежурной щита.



Но большую часть жизни Искра Алексеевна Сидоренко отдала работе в железнодорожной больнице — её трудовой стаж в медучреждении насчитывает более 40 лет.



Несмотря на основную работу, воспитание троих детей, а после — внуков и правнуков, более 40 лет Искра Алексеевна была председателем уличного комитета. Сейчас она является заместителем председателя уличного комитета.



С юбилеем ее пришли поздравить Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, его заместитель Олег Кошелев и депутат городского Совета Юрий Котляр, сообщает сайт Орловского областного совета народных депутатов.