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19:02, 24 мая 2021 года

Знаменитая орловская Искра сегодня отмечает 95-летний юбилей

Искра Алексеевна Сидоренко - одна из лучших председателей уличкомов в Железнодорожном районе Орла.


Сегодня, 24 мая, 95-летие отмечает Почётный железнодорожник, ветеран трудового фронта, общественная активистка, одна из лучших председателей уличных комитетов Железнодорожного района города Орла Искра Алексеевна Сидоренко.
 
Свой трудовой путь Искра Алексеевна начала в 1943 году, спустя две недели после освобождения Орла. Работала в депо, а вечером училась в железнодорожном техникуме на электромонтёра. Искра Алексеевна участвовала в восстановлении электростанций и железнодорожных объектов, после завершения обучения трудилась дежурной щита.
 
Но большую часть жизни Искра Алексеевна Сидоренко отдала работе в железнодорожной больнице — её трудовой стаж в медучреждении насчитывает более 40 лет.
 
Несмотря на основную работу, воспитание троих детей, а после — внуков и правнуков, более 40 лет Искра Алексеевна была председателем уличного комитета. Сейчас она является заместителем председателя уличного комитета.
 
С юбилеем ее пришли поздравить Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, его заместитель Олег Кошелев и депутат городского Совета Юрий Котляр, сообщает сайт Орловского областного совета народных депутатов.



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