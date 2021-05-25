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21:20, 24 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Половина стоимости путевки в детский лагерь вернется родителям.
- Фестиваль «Кружевная сказка» прошел в усадьбе Шеншиных.
- Спортсмены-планеристы называют орловский аэродром одним из лучших в России.
- Он учил не бояться коммунальных проблем и решать их. Имя Рафаила Исламгазина увековечили на памятной доске.
- Защитная полоса. В правительстве региона обсудили меры по недопущению лесных пожаров.
- Знаменитая орловская Искра сегодня отмечает 95 лет.
Вести-Орёл