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21:20, 24 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Половина стоимости путевки в детский лагерь вернется родителям.

- Фестиваль «Кружевная сказка» прошел в усадьбе Шеншиных.

- Спортсмены-планеристы называют орловский аэродром одним из лучших в России.

- Он учил не бояться коммунальных проблем и решать их. Имя Рафаила Исламгазина увековечили на памятной доске.

- Защитная полоса. В правительстве региона обсудили меры по недопущению лесных пожаров.

- Знаменитая орловская Искра сегодня отмечает 95 лет.

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