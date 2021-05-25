Экспорт орловской продукции АПК вырос на четверть

С начала года к середине мая продажа сельхозтоваров за границу достигла отметки в 46,9 млн долларов США – на 25,7% больше, чем год назад.

За это время регион в 40 раз увеличил экспорт кукурузы, в 20 раз – пищевых мясных субпродуктов, в 7 раз – солода, в 6,5 раз – пшеницы, в 4 раза – готовой мясной продукции и жмыха, в 3 раза – гречихи и в 2 раза – рапсового масла.

Товары агропромышленного комплекса Орловщины продавались в 27 стран, среди которых Китай и Вьетнам. Отмечается, что Азия сейчас является перспективным рынком для области.

По плану, в 2021-м регион должен экспортировать товаров АПК на общую сумму в 82,5 млн долларов США, – сообщает областной информационный портал.