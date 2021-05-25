На змиевском рынке торговали рассадой из карантинной зоны

Однако орловский Россельхознадзор все-таки допустил продукцию к продаже.

Проверка управления на рынке в поселке Змиевка показала, что физлицо выставило на витрину 1000 штук рассады капусты и томатов, ввезенных из курской карантинной зоны по повилике полевой, амброзии полыннолистной и золотистой картофельной нематоде, при этом не был оформлен нужный сертификат.

Визуальная проверка саженцев не показала наличие опасности, и их допустили к продаже, но продавец в итоге был оштрафован, – сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.