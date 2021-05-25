Орловцы стали чаще регистрировать самоходную технику

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9:17, 25 мая 2021 года
Орловцы стали чаще регистрировать самоходную техникуСейчас в области оформлено 19 182 единицы таких машин – на 544 штуки больше, чем в прошлом году. Всего в 2020 году было совершено 3 453 регистрационных действия.
7 258 единиц самоходной техники зарегистрировано в агропромышленном комплексе. 80% этого автопарка было предоставлено в прошлом году на
техосмотр.
В 2020-м к управлению самоходной техникой допустили меньше орловцев. Это связано с ограничениями в работе областных профессиональных учебных заведений и полугодовым автопродлением действия удостоверения тракториста-машиниста, – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков