Орловцы стали чаще регистрировать самоходную технику

Сейчас в области оформлено 19 182 единицы таких машин – на 544 штуки больше, чем в прошлом году. Всего в 2020 году было совершено 3 453 регистрационных действия.

7 258 единиц самоходной техники зарегистрировано в агропромышленном комплексе. 80% этого автопарка было предоставлено в прошлом году на

техосмотр.

В 2020-м к управлению самоходной техникой допустили меньше орловцев. Это связано с ограничениями в работе областных профессиональных учебных заведений и полугодовым автопродлением действия удостоверения тракториста-машиниста, – сообщает региональный информационный портал.