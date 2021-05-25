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21:34, 24 мая 2021 года

В Орловской области ищут способ не закрывать детский сад в селе Коротыш

Дошкольное учреждение было закрыто по требованию прокуратуры из-за аварийной крыши. Ближайшее от него – за семь километров.


О ситуации с детсадом рассказал губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. По его словам, сейчас в детском саду в селе Коротыш комиссия ищет решение, которое позволит продолжить деятельность дошкольного учреждения. Предполагается, что для ремонта на 10 дней закроют второй этаж, а первый продолжит принимать детей.
 
По словам Клычкова, финансирование для ремонта есть, вопрос лишь в «бюрократии», т.к. предписание прокуратуры – закрыть, а власти хотят провести реставрацию кровли, не нарушая работу учреждения.



Артём Ежаков
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