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21:43, 24 мая 2021 года Итоговый отчет по мусорному коллапсу в Орловской области представят 29 мая Об этом заявил глава региона Андрей Клычков, выступая в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «10 дней дано на решение проблемы, процесс пошел. Сейчас в Орле остается около 50 мест накопления мусора, но в последние дни вывозить стали в разы больше. 29 мая – итоговый отчет. ТКО вывозят в Нарышкино и на городской полигон. С одним перевозчиком пришлось расторгнуть контракт – будем дальше смотреть по их деятельности и работе операторов, а затем развивать увеличение сортировок».





Артём Ежаков



