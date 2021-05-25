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21:48, 24 мая 2021 года В Ливнах смогут отпраздновать день города Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





На прямой вопрос, будет ли день города в Ливнах, глава региона ответил: «Да, думаю, что 26 июня акцент больше будем делать на уличных мероприятиях. Проводить его надо, иначе мы с вами с ума сойдем по домам сидеть, но, безусловно, ограничения какие-то должны быть».

Также Клычков заявил, что 5 августа, в день города и освобождения Орла, власть хочет сделать горожанам «ряд подарков».





Артём Ежаков



