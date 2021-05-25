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9:32, 25 мая 2021 года В Орле из пожара на улице Комсомольской спасен мужчина Газодымозащитники эвакуировали шесть человек, среди которых находились три ребенка.





Многоэтажка в областной столице загорелась 24 мая около 21:00. Эпицентром пожара стал балкон на пятом этаже, к прибытию пожарных горевший открытым пламенем. Из очага возгорания сотрудники МЧС спасли мужчину и эвакуировали шестерых соседей, среди которых трое детей. По предварительным данным, пожар был спровоцирован курением.



За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 16 раз, из них 6 – на ликвидацию возгораний, 10 – на различные происшествия и помощь населению, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.





Артём Ежаков



