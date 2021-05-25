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10:34, 25 мая 2021 года С 10 орловских соцучреждений сняли закрытый режим До 8 июня планируется открытие еще 11 таких заведений.





Сейчас в штатный режим работы вернули центры социального обслуживания Ливенского, Хотынецкого, Малоархангельского, Должанского, Новосильского, Колпнянского, Новодеревеньковского, Верховского, Кромского и Дмитровского районов, – сообщает региональный информационный портал.



В ближайшее время к открытию запланированы:



• Центр социального обслуживания Залегощенского района (25 мая);

• Корсаковский психоневрологический интернат (28 мая);

• Ивановский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов (29 мая);

• Центр социального обслуживания Шаблыкинского района (30 мая);

• Успенский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов и Тельческий психоневрологический интернат (31 мая);

• Каменский геронтологический центр (1 июня);

• Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда (4 июня);

• Болховский детский дом-интернат (7 июня);

• Урицкий психоневрологический интернат и Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов (8 июня).



В открытых соцучреждениях продолжат соблюдать противоэпидемиологические требования. Посещения постояльцев и их прогулки организуют по графику. Встречи с родственниками и друзьями будут проводиться в отдельных комнатах. Персонал по-прежнему будут тестировать на COVID-19 раз в две недели. Добринский, Богдановский и Мценский дома-интернаты из-за низких темпов вакцинации и прочих рисков пока открыты не будут.





Артём Ежаков



