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10:34, 25 мая 2021 года

С 10 орловских соцучреждений сняли закрытый режим

До 8 июня планируется открытие еще 11 таких заведений.


Сейчас в штатный режим работы вернули центры социального обслуживания Ливенского, Хотынецкого, Малоархангельского, Должанского, Новосильского, Колпнянского, Новодеревеньковского, Верховского, Кромского и Дмитровского районов, – сообщает региональный информационный портал.

В ближайшее время к открытию запланированы:

• Центр социального обслуживания Залегощенского района (25 мая);
• Корсаковский психоневрологический интернат (28 мая);
• Ивановский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов (29 мая);
• Центр социального обслуживания Шаблыкинского района (30 мая);
• Успенский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов и Тельческий психоневрологический интернат (31 мая);
• Каменский геронтологический центр (1 июня);
• Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда (4 июня);
• Болховский детский дом-интернат (7 июня);
• Урицкий психоневрологический интернат и Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов (8 июня).

В открытых соцучреждениях продолжат соблюдать противоэпидемиологические требования. Посещения постояльцев и их прогулки организуют по графику. Встречи с родственниками и друзьями будут проводиться в отдельных комнатах. Персонал по-прежнему будут тестировать на COVID-19 раз в две недели. Добринский, Богдановский и Мценский дома-интернаты из-за низких темпов вакцинации и прочих рисков пока открыты не будут.


Артём Ежаков
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