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10:15, 25 мая 2021 года Водитель Hyundai попал в больницу после ДТП напротив орловского автовокзала Авария произошла вечером 24 мая в районе дома №234 по улице Комсомольской.





По информации пресс-службы областного УГИБДД, 31-летний автолюбитель на Hyundai Sonata, поворачивая налево на Карачевское шоссе, врезался во встречный BMW X5, которым управлял 20-летний молодой человек. От удара первая иномарка пробила пешеходное ограждение и едва не выскочила на трамвайные пути. С полученными травмами водитель Hyundai госпитализирован. На месте работали сотрудники МЧС.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



