Главная » Новости



10:33, 25 мая 2021 года 12-летний мальчик пострадал при столкновении отечественных легковушек в Новосиле Кроме школьника, травмы получила 49-летняя женщина.





Инцидент произошел накануне около часа дня. Возле дома №30 по улице Луначарского в Новосиле 21-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой находился 48-летний мужчина. В «Гранте» пострадали пассажиры – мальчик 2009 года рождения и женщина 1972 года рождения. Оба отпущены на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



