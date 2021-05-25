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10:51, 25 мая 2021 года В Орле 74-летняя пенсионерка попала под маршрутку ДТП произошло накануне в 9:30.





Поворачивая во дворы возле дома №3 по улице Космонавтов, 54-летний водитель ПАЗа сбил женщину 1942 года рождения, которую с полученными травмами доставили в близлежащую больницу имени Боткина. Повреждения пенсионерка будет залечивать дома.



Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



