В Орле 74-летняя пенсионерка попала под маршрутку

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10:51, 25 мая 2021 года
В Орле 74-летняя пенсионерка попала под маршруткуДТП произошло накануне в 9:30.
Поворачивая во дворы возле дома №3 по улице Космонавтов, 54-летний водитель ПАЗа сбил женщину 1942 года рождения, которую с полученными травмами доставили в близлежащую больницу имени Боткина. Повреждения пенсионерка будет залечивать дома.
Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков