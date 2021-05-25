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11:08, 25 мая 2021 года Проект пристроек к школе №50 в Орле передан на госэкспертизу После возведения двух блоков вместимость начальной школы увеличится до 336 учеников, средней – до 550.





Проектирование доверили курской компании «АгроПромИнжиниринг-П», работа которой обошлась в 3,2 миллиона рублей. Сейчас документация передается на изучение «Орелгосэкспертизе».



Пристройка к начальной школе будет двухэтажной. Внутри расположатся классы, санузлы, спальные для группы продленного дня, кабинеты логопеда и психолога.



Для блока средней школы предусмотрен центральный вход, пищеблок со столовой и помещениям для здешнего персонала, а также актовый зал с подсобками, – сообщает сайт областного правительства.



В рамках другого проекта – стройки школы на 1 225 мест на улице Зеленина – завершен монтаж свайного поля и ростверка.



Фото пресс-службы областного правительства









Артём Ежаков



