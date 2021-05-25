вторник 25.05.2021 15:03:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:23, 25 мая 2021 года

Орловчанка обманом оформила кредитов на 10 миллионов рублей

За 20 эпизодов мошенничества женщину приговорили к 6 годам колонии общего режима.


Жительницу областной столицы признали виновной по 20 мошенническим преступлениям – два эпизода определены к сфере кредитования (ч.1 ст.159.1 УК РФ), еще 18 классифицированы как обычное мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ).

Выяснилось, что злоумышленница набрала в банке кредитов на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Для этого она предоставляла банку заведомо ложную информацию и привлекала к себе в поручители обманутых ей граждан. Им женщина заявляла, что займы погасит сама, хотя этих намерений она не имела изначально.

Приговором суда орловчанка проведет в колонии общего режима ближайшие 6 лет. Решение вступило в законную силу, – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.