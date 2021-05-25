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11:23, 25 мая 2021 года Орловчанка обманом оформила кредитов на 10 миллионов рублей За 20 эпизодов мошенничества женщину приговорили к 6 годам колонии общего режима.





Жительницу областной столицы признали виновной по 20 мошенническим преступлениям – два эпизода определены к сфере кредитования (ч.1 ст.159.1 УК РФ), еще 18 классифицированы как обычное мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ).



Выяснилось, что злоумышленница набрала в банке кредитов на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Для этого она предоставляла банку заведомо ложную информацию и привлекала к себе в поручители обманутых ей граждан. Им женщина заявляла, что займы погасит сама, хотя этих намерений она не имела изначально.



Приговором суда орловчанка проведет в колонии общего режима ближайшие 6 лет. Решение вступило в законную силу, – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



