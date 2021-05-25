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11:33, 25 мая 2021 года Новыми жертвами коронавируса стали двое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 372).



На лечении – 1 148 человек. Накануне выписан 71 орловец (всего – 33 577). От последствий болезни скончалось 647 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 7 884 (всего – 5 017 795), число выздоровевших – 8 743 (всего – 4 632 955). Общее число летальных исходов – 119 194 (+ 393 случая за сутки). На лечении – 265 646 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



