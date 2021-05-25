Главная » Новости



11:45, 25 мая 2021 года Часовню в парке Победы в Орле откроют 22 июня Мероприятие приурочено к траурным церемониям, посвященным началу Великой Отечественной войны.





Обновлённый парк Победы примет посетителей 5 августа, но решение раньше открыть пятиметровую часовню из черного мрамора было принято для того, чтобы позднее не прибегать к использованию тяжелой техники на территории.



Религиозное сооружение разместится слева от главной аллеи парка Победы, ближе к Дворянскому гнезду. Она посвящена павшим на Курской дуге неизвестным солдатам, – сообщает портал областного правительства.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



