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12:03, 25 мая 2021 года В Орловской области прокуратура добилась очередной выдачи лекарств детям с инвалидностью Ливенское надзорное ведомство восстановило справедливость для двух человек.





После жалобы родителей было установлено, что заявки на бесплатное лекарственное обеспечение своевременно были направлены районной поликлиникой в областной департамент здравоохранения, однако чиновники не смогли вовремя выдать препараты двум детям с ограниченными возможностями здоровья.



По иску прокуратуры Советский районный суд Орла постановил устранить нарушения и снабдить нуждающихся инвалидов нужными лекарствами в полном объеме, – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



