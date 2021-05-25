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12:16, 25 мая 2021 года В Болхове установят памятник Николаю Чудотворцу Он уже готов и доставлен в город церквей.





В Болхове установят памятник Николаю Чудотворцу. Выполнен он по благословению Владыки Тихона и старца Илия на средства благотворителей. Установят его рядом со Спасо-Преображенским собором. Теперь нужно подготовить площадку, фундамент и постамент.



Напомним, что историческое название центральной площади Болхова – Никольская, и в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая - Николы Пахотного, Никола Торгового и Николы Гончарного.





Мария Семак



