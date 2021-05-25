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12:27, 25 мая 2021 года Орловская школа искусств им. Кабалевского получила методический сборник санкт-петербургских авторов Орел посетили ведущие преподаватели фортепиано из Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Ростроповича.





В орловской школе искусств имени Кабалевского прошел культурный обмен опытом. Орел посетили ведущие преподаватели фортепиано из Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Ростроповича. Как рассказала директор орловской школы искусств Римма Логвинова, гости презентовали учебно-методическое пособие для музыкальных школ «Крупная форма XVIII- XIX вв. Маленькая антология». Авторы – два ведущих преподавателя Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Ростроповича Елизавета Алехина и Наталья Радышевская. На встрече прозвучали сонаты Генделя, Баха, Гайдна и других известных композиторов 18 века в исполнении педагогов и учеников школы имени Ростроповича.





Татьяна Тимохина



