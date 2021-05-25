Орловская школа искусств им. Кабалевского получила методический сборник санкт-петербургских авторов

|Главная » Новости
12:27, 25 мая 2021 года
Орловская школа искусств им. Кабалевского получила методический сборник санкт-петербургских авторовОрел посетили ведущие преподаватели фортепиано из Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Ростроповича.
В орловской школе искусств имени Кабалевского прошел культурный обмен опытом. Орел посетили ведущие преподаватели фортепиано из Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Ростроповича.
Как рассказала директор орловской школы искусств Римма Логвинова, гости презентовали учебно-методическое пособие для музыкальных школ «Крупная форма XVIII- XIX вв. Маленькая антология». Авторы – два ведущих преподавателя Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Ростроповича Елизавета Алехина и Наталья Радышевская.
На встрече прозвучали сонаты Генделя, Баха, Гайдна и других известных композиторов 18 века в исполнении педагогов и учеников школы имени Ростроповича.
Татьяна Тимохина