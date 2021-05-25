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12:32, 25 мая 2021 года Работодатели не выплатили орловцам более 2,5 млн рублей зарплаты Территориальный орган службы статистики опубликовал информацию о просроченной задолженности по оплате труда по состоянию на 1 мая.





В отчете указано, что в обследовании не учитывалось малое предпринимательство. Из представленных данных следует, что к началу текущего месяца орловские предприятия задолжали своим сотрудникам 2 миллиона 532 тысячи рублей. Большая часть этой суммы приходится на обрабатывающие производства – 1 миллион 669 тысяч, остаток – 863 тысячи – на сферу строительства.





Артём Ежаков



