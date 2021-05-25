Главная » Новости



12:57, 25 мая 2021 года В ливенской школе провели пожарную тренировку Учебное ЧП организовали в школе №5 города Ливны Орловской области.





В ливенской школе № 5, в преддверии летней оздоровительной кампании, проверили работу системы безопасности. По оценке сотрудников МЧС, коллектив и дети действовали грамотно. Школьникам напомнили правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Провели инструктаж и с педагогами. В этом году в пришкольном лагере отдохнут 55 человек – ученики от семи до семнадцати лет. И главная задача взрослых – обеспечить им безопасность.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



