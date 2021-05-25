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12:57, 25 мая 2021 года

В ливенской школе провели пожарную тренировку

Учебное ЧП организовали в школе №5 города Ливны Орловской области.


В ливенской школе № 5, в преддверии летней оздоровительной кампании, проверили работу системы безопасности. 
 
По оценке сотрудников МЧС, коллектив и дети действовали грамотно. Школьникам напомнили правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Провели инструктаж и с педагогами. В этом году в пришкольном лагере отдохнут 55 человек – ученики от семи до семнадцати лет. И главная задача взрослых – обеспечить им безопасность.



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