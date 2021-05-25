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12:49, 25 мая 2021 года В Орле отменили оправдательный приговор об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Новой судебной коллегии предстоит пересмотреть дело.





Ранее Советский райсуд оправдал орловца, который, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим собутыльником и ударил того ножом, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. Судья посчитал, что мужчина оборонялся, и не стал наказывать его.



Гособвинение и прокуратура оспорили вынесенное решение в апелляции и выиграли разбирательство. Теперь дело будет рассмотрено заново новым составом суда, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



