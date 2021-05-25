Орловские девятиклассники сегодня сдавали экзамен по русскому языку

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13:09, 25 мая 2021 года
Орловские девятиклассники сегодня сдавали экзамен по русскому языкуЭкзамен входит в число обязательных.
Сегодня орловские девятиклассники сдавали экзамен по русскому языку. Девятиклассникам предстояло выполнить 9 заданий.
В Орловской области организовано 46 пунктов приема экзамена, оснащенных системами видеонаблюдения. Везде - строго соблюдали требования эпидембезопасности.
Для тех, кто не смог по уважительной причине присутствовать на экзамене, есть резервные дни: 8 и 30 июня.
Татьяна Напольских