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13:09, 25 мая 2021 года Орловские девятиклассники сегодня сдавали экзамен по русскому языку Экзамен входит в число обязательных.





Сегодня орловские девятиклассники сдавали экзамен по русскому языку. Девятиклассникам предстояло выполнить 9 заданий. В Орловской области организовано 46 пунктов приема экзамена, оснащенных системами видеонаблюдения. Везде - строго соблюдали требования эпидембезопасности. Для тех, кто не смог по уважительной причине присутствовать на экзамене, есть резервные дни: 8 и 30 июня.





Татьяна Напольских



