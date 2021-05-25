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13:07, 25 мая 2021 года Соцкультура «съела» 70% бюджета Орла В январе-марте на социально-культурную сферу потратили больше миллиарда рублей.





Второй ступенькой расходов стал дорожный фонд – содержание городских трасс в I квартале текущего года обошлось в 126,2 миллиона рублей. Третьими по величине оказались траты на благоустройство городской столицы – 64,8 миллиона рублей.



В целом, за три месяца 2021-го расходы бюджета Орла выросли на 20% в сравнении с январем-мартом 2020-го, – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



