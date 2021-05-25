Орловская школа Олимпийского резерва №3 отметила 75-летие

В ее стенах выросли три чемпиона мира, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, и школа продолжает воспитывать спортсменов.

Орловская школа Олимпийского резерва №3 отметила свой день рождения. В честь 75-летнего юбилея подготовили праздничный концерт. Юные спортсмены, атлеты постарше – все хотели поздравить свою альма-матер. Номеров набралось на пять отделений. А если бы на сцену выходили и выпускники прошлых лет – праздничный концерт шел бы не одну неделю.

За 75 лет школа подготовила трех чемпионов мира по спортивной акробатике, 10 заслуженных мастеров спорта, 14 мастеров спорта России международного класса, свыше 300 мастеров спорта, бесчисленное количество победителей и призеров всероссийских и международных турниров. Таланты раскрывают и развивают в специализированном зале, в котором ничем кроме акробатики и гимнастики не занимаются.

Впервые в области спортивная школа организовала и ежегодно проводит Спартакиаду школьников по десяти видам спорта. Кроме того, в ее активе – серия всероссийских турниров по спортивной гимнастике, акробатике, акробатическому рок-н-роллу. Все это плод совместной работы тренерского и административного состава.

Бок о бок с опытными тренерами растет достойная смена. Максим Романов - мастер спорта России, сейчас уже воспитывает молодое поколение гимнастов. Самая титулованная воспитанница школы - мастер спорта международного класса, абсолютный победитель Всемирной летней универсиады 2017 года Юлия Бравикова. Сейчас девушка проводит тренировки по всей стране. В Орле открыта школа ее имени.

Принимают в школу Олимпийского резерва с четырех лет. Всего сейчас там растет порядка 1300 спортсменов под руководством 48 тренеров.