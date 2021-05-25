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13:26, 25 мая 2021 года В Орле отремонтируют ряд зданий ОГИК Сейчас продолжается реставрация студенческого общежития, а вскоре начнутся работы над обновлением старого учебного корпуса. Также запланированы работы над другими учебными корпусами.





В общежитии уже заменили кровлю и окна, восстановили отмостку и облагородили фасад здания. В данный момент здесь занимаются обновлением электросетей. Все эти работы обошлись почти в 70 миллионов рублей.



В старом учебном корпусе института культуры также планируют ремонт кровли и отмостки. Кроме этого, тут хотят избавиться от аварийных балконов, сделать входную группу и закупить 30 компьютеров. Все обойдется в 36 миллионов бюджетных средств, – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы ОГИК





Артём Ежаков



