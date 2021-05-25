Главная » Новости



14:44, 25 мая 2021 года Орловский ЗАГС назвал дни торжественной и неторжественной регистрации свадеб Новый график начинает действовать с 25 мая во всех территориальных учреждениях.





По сообщению пресс-службы областного правительства, регистрация браков в неторжественной обстановке теперь проходит со вторника по субботу. Торжественно оформить свадьбу отныне можно с четверга по субботу.





Артём Ежаков



