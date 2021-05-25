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15:30, 25 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сигнал - на прерывание учебного процесса. В Ливнах проверяют школы на оперативное реагирование и готовность работы пришкольных лагерей.
- Помощь всем, кто готов избавиться от алкогольной зависимости. Сегодня в Смоленском храме освятили новую икону – «Неупиваемая чаша».
- Орловская школа Олимпийского резерва №3 отметила 75-летие. В ее стенах выросли три чемпиона мира, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, и школа продолжает воспитывать спортсменов.
- Задача взрослых - обеспечить безопасный отдых детей. Тему обсудили сегодня на совещании по правопорядку.
- Свадьбы - пять дней в неделю. Режим работы загсов меняется.
- Культурный обмен. Орел посетили питерские педагоги.
Вести-Орёл